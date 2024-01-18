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Курбанов принёс извинения болельщикам и клубу после дисквалификации за кокаин

Курбанов принёс извинения болельщикам и клубу после дисквалификации за кокаин
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Форвард московского ЦСКА Никита Курбанов высказался после появления новости о его дисквалификации из-за нахождения в крови следов кокаина.

«Уважаемые болельщики ЦСКА, партнёры по команде, администрация, сотрудники клуба и все поклонники лучшей игры с мячом!

Приношу свои извинения за сложившуюся ситуацию. Безусловно, случившееся не является достойным поведением, а последствия уже послужили мне уроком. С полным осознанием принимаю ответственность за свои действия.

Очень ценю доверие, которое многие годы оказывалось мне со стороны клуба и болельщиков. Всегда считал огромной честью выступать за ЦСКА и особенно быть капитаном команды. В любой ситуации выкладывался на 100% ради командного результата и на радость всей армии поклонников клуба.

Самое важное для меня сейчас — это вернуться к игре и любимой профессии. Приложу все усилия, чтобы как можно скорее снова оказаться на паркете. Благодарю своих близких, друзей, коллег и болельщиков за поддержку в трудную минуту», — приводит слова Курбанова сайт ЦСКА.

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