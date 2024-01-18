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Новичок «Автодора» Фридзон назвал условие, при котором завершит карьеру

Новичок «Автодора» Фридзон назвал условие, при котором завершит карьеру
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Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2012 в Лондоне Виталий Фридзон, подписавший контракт с «Автодором», высказался о том, почему полгода оставался без профессионального клуба, а также назвал причину, которая может подтолкнуть его к завершению карьеры.

Меня давно звали, но я, как говорится, не был готов, плюс я ещё сломал палец и месяц вообще не тренировался.

Если я почувствую, что не смогу помогать команде, то я закончу карьеру», — приводит слова 38-летнего Фридзона телеграм-канал «Взял мяч».

Отметим, что Фридзон заключил контракт с «Автодором» сроком до конца сезона-2023/2024. В настоящий момент клуб из Саратова занимает 10-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В активе команды девять побед при 13 поражениях.

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