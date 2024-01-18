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Бронни Джеймс возмутился, когда судья ошибочно зафиксировал у него двойное ведение

Бронни Джеймс возмутился, когда судья ошибочно зафиксировал у него двойное ведение
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Бронни Джеймс, сын прославленного американского баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, остался недоволен решением арбитра в матче за команду Университета Южной Калифорнии.

В матче с командой университета Аризоны Бронни совершил проход под кольцо, однако арбитр встречи ошибочно зафиксировал у него двойное ведение. Баскетболист возмутился таким решением.

Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Напомним, что в июле 2023 года у 18‑летнего Бронни Джеймса произошла остановка сердца по причине врождённого порока. Медики своевременно оказали помощь молодому баскетболисту и доставили его в больницу. В конце ноября врачи разрешили Бронни Джеймсу выступать в составе студенческой команды.

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