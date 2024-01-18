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Бывший защитник «Зенита» Остин Холлинс определился с новым клубом

Бывший защитник «Зенита» Остин Холлинс определился с новым клубом
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32-летний американский защитник Остин Холлинс подписал контракт до конца текущего сезона с греческим АЕКом. Об этом сообщила пресс-служба афинского клуба.

Последним клубом Холлинса был литовский «Жальгирис». Игрок оставался без клуба в начале текущего сезона, восстанавливаясь от травмы, что привело к появлению слухов об интересе к Остину со стороны ЦСКА. Однако потом представители московского клуба опровергли эту информацию.

В декабре «Жальгирис» подписал с Холлинсом пробный контракт на три недели, который позднее был продлён ещё на две недели. Затем клуб принял решение расстаться с игроком. Холлинс принял участие в восьми матчах Евролиги текущего сезона, набирая в среднем 3,9 очка и 1,0 подбора за 12 минут игры.

Холлинс известен российским болельщикам по выступлениям за «Зенит». За клуб из Санкт-Петербурге он выступал в период с 2019 по 2021 год.

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