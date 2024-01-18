Райкович: «Руна» показывала хороший баскетбол, но в концовке мы контролировали игру

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором его команда переиграла «Руну» (89:79).

«Руна» показывала сегодня хороший баскетбол. В последней четверти мы перестроились на игру в три «больших», и это помогло нам добавить в жёсткости и лучше бороться за отскок. За счёт этого мы контролировали свою судьбу в концовке и добились победы», — приводит слова Райковича официальный сайт армейского клуба.

Самым результативным игроком встречи стал американский разыгрывающий армейского клуба Каспер Уэйр, который принёс своей команде 22 очка и семь результативных передач.

Эта победа стала 19-й для ЦСКА в 22 матчах текущего сезона Единой лиги, московский клуб возглавляет таблицу турнира. «Руна» одержала девять побед и потерпела 13 поражений в текущем сезоне.