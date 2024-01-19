«Это слишком неуважительно». Леброн Джеймс отказался обсуждать усиление команды

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после победы в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Даллас Маверикс» (127:110) не стал обсуждать планы команды по усилению состава, отметив, что это неуважительно по отношению к его нынешним партнёрам.

«Сделки по усилению состава? Я не играю в фэнтези баскетбол. Единственное, что я делаю, так это думаю о ребятах, которые со мной надевают эту форму и приходят сюда каждый день. Слишком неуважительно по отношению к ним думать о том, кто нам нужен, и кого нам не хватает. Я не поступаю так со своими товарищами по команде.

Мы много работали, и это то, что мы должны продолжать делать. Мне нравится, как мы сыграли последние пару матчей, и мы должны продолжить победный путь в эту пятницу», — сказал Джеймс на пресс-конференции после матча.