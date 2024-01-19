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Дрэймонд Грин заявил, что Джеймс Харден достоин участия в Матче звёзд НБА в этом сезоне

Дрэймонд Грин заявил, что Джеймс Харден достоин участия в Матче звёзд НБА в этом сезоне
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин выразил мнение, что разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден своей игрой в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации заслуживает попасть на Матч звёзд.

«Джеймс Харден должен стать участником Матча всех звёзд НБА в этом сезоне, он играет на уровне Матча звёзд», — заявил Грин в своём подкасте.

34-летний Харден стал игроком «Лос-Анджелес Клипперс» в начале текущего сезона, перейдя из «Филадельфии Сиксерс», где у него случился конфликт с руководством клуба.

В этом сезоне Харден принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата НБА, во всех из них выйдя на площадку в стартовом составе, и набирал 16,9 очка, 4,6 подбора и 8,4 передачи в среднем за игру.

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