Чарания: экс-игрок «Торонто» рискует завершить карьеру из-за обнаружившегося тромба

Известный инсайдер Шэмс Чарания рассказал о мотивах «Торонто Рэпторс», отчисливших центрового Кристиана Колоко.

«НБА проинформировала команды о том, что Кристиан Колоко не имеет возможности принимать участия в матчах и тренироваться. Немалое количество организаций пытались пригласить игрока к себе, после того, как он был отчислен «Торонто Рэпторс» с целью создать место в составе для сделки по обмену Паскаля Сиакама в «Индиану».

Мне сообщили, что причиной всему стало наличие у Кристиана тромба. Масаи Уджири высоко оценил этого игрока, когда выбирал его во втором раунде драфта. Он демонстрировал эпизоды, в которых был виден его потенциал.

Мы желаем ему найти способ вернуться в НБА, но что важнее — выздороветь», — заявил Чарания на шоу The Rally.

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