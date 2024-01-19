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Инсайдер обратился к болельщикам «Лейкерс», обсуждая возможный обмен Зака Лавина

Инсайдер обратился к болельщикам «Лейкерс», обсуждая возможный обмен Зака Лавина
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Тим Макмэн заявил, что переговоров между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Чикаго Буллз» по поводу обмена атакующего защитника Зака Лавина на данный момент нет. В частности, Макмэн обратился к болельщикам «озёрников», которые также ожидают переход защитника.

«Мне сказали, что об этом (возможном обмене) нет и речи. Фанаты «Лейкерс», если вы думаете, что некогда игрок Калифорнийского университета вернётся в Лос-Анджелес, не рассчитывайте на это», — сказал Макмэн в эфире программы SportsCenter.

В нынешнем сезоне 28-летний Лавин принял участие в 25 матчах, набирая в среднем 19,5 очка, делая 5,2 подбора и 3,9 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 45,2, трёхочковых — 34,9. На данный момент «Чикаго» занимает девятое место на Востоке (20-23).

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