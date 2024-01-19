Источник сообщил, что сразу несколько клубов НБА следят за сыном Леброна Джеймса

Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания рассказал об интересе нескольких клубов Национальной баскетбольной ассоциации к Бронни Джеймсу, сыну прославленного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. В текущем сезоне 18-летний Бронни выступает в составе команды Университета Южной Калифорнии.

«Разговаривая с разными людьми в НБА, я узнал, что Бронни Джеймс включён в драфтовые комиссии сразу нескольких команд», — сказал Чарания во время эфира программы Run It Back.

Напомним, в июле 2023 года у Бронни Джеймса произошла остановка сердца по причине врождённого порока. Медики своевременно оказали помощь молодому баскетболисту и доставили его в больницу. В конце ноября врачи разрешили Бронни Джеймсу выступать в составе студенческой команды.