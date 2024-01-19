Капитан «Локо» оценил шансы на проход после поражения в первом матче 1/4 финала Кубка

Форвард и капитан краснодарского «Локомотива-Кубань» Дмитрий Узинский порассуждал о шансах команды выйти в полуфинал Кубка России после поражения от «Уралмаша» (67:80) в первом четвертьфинальном матче.

«Это был мой самый результативный матч в сезоне? Не могу этому радоваться, ведь мы проиграли. Лучше бы я ничего не набрал, а команда победила.

В чём причины поражения? Мы не лучшим образом начали игру, допускали много потерь, было недопонимание в защите, так что они либо убегали и забивали лёгкие очки, либо обыгрывали нас и скидывали партнёру на открытые броски. Плюс их зал хорошо поддержал. Мы несколько раз догоняли, но потом снова отставали. С чем связано то, что мы так играли, будем разбираться. К ответному матчу всё проанализируем и будем готовы лучше.

Что нужно, чтобы отыграть отставание в 13 очков в Краснодаре? Играть более энергично, биться друг за друга. Такую разницу отыграть можно, всё будет зависеть только от нас», — приводит слова Узинского сайт краснодарского клуба.