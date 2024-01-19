Кевин Гарнетт раскрыл фактор, отличающий суперзвезду НБА от остальных игроков

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт высказался о том, что позволяет считать того или иного игрока суперзвездой.

«Что такое суперзвезда? Суперзвезда может принести тебе 50 очков за вечер, верно? Да, настоящая суперзвезда принесёт тебе 50 очков в одной игре. Это то, что я хочу сказать. Для меня именно это является определением суперзвезды», — рассказал Гарнетт в подкасте All the Smoke.

Гарнетт провёл в Национальной баскетбольной ассоциации 21 сезон. Он был выбран «Миннесотой Тимбервулвз» под пятым номером в первом раунде драфта 1995 года. На протяжении карьеры он также выступал в составе «Бостон Селтикс» и «Бруклин Нетс». Гарнетт завершил карьеру в 2016 году.