Эксперт обвинил Майкла Джордана в плохом поведении фанатов «Чикаго» на открытии Зала славы

Обозреватель ESPN Тим Макмахон высказался о церемонии включения в Зал славы «Чикаго Буллз», которая была омрачена инцидентом с освистыванием бывшего генерального менеджера клуба Джерри Крауза. На мероприятии присутствовала вдова Крауза, и такое поведение болельщиков довело её до слёз.

«Майкл Джордан — хулиган, он всегда был мелким хулиганом. Возможно, он действительно величайший баскетболист всех времён, но он мелкий хулиган, и болельщики в той ситуации последовали его примеру», — заявил Макмахон в подкасте The Hoop Collective.

Церемония включения в Зал славы «Чикаго Буллз» прошла 13 января в перерыве матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз». Майкл Джордан не смог посетить игру и выступил перед фанатами по видеосвязи.