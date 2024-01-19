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Эксперт обвинил Майкла Джордана в плохом поведении фанатов «Чикаго» на открытии Зала славы

Эксперт обвинил Майкла Джордана в плохом поведении фанатов «Чикаго» на открытии Зала славы
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Обозреватель ESPN Тим Макмахон высказался о церемонии включения в Зал славы «Чикаго Буллз», которая была омрачена инцидентом с освистыванием бывшего генерального менеджера клуба Джерри Крауза. На мероприятии присутствовала вдова Крауза, и такое поведение болельщиков довело её до слёз.

«Майкл Джордан — хулиган, он всегда был мелким хулиганом. Возможно, он действительно величайший баскетболист всех времён, но он мелкий хулиган, и болельщики в той ситуации последовали его примеру», — заявил Макмахон в подкасте The Hoop Collective.

Церемония включения в Зал славы «Чикаго Буллз» прошла 13 января в перерыве матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз». Майкл Джордан не смог посетить игру и выступил перед фанатами по видеосвязи.

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