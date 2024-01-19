Вембаньяма ответил, мешает ли ему столь пристальное внимание фанатов и СМИ

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма высказался о своём отношении к повышенному вниманию со стороны СМИ и болельщиков.

«Каково это, когда на тебя обращено столько внимания? Я заметил, что на нас действительно смотрит много камер. Я с улыбкой отношусь к тому, что мне действительно всё равно. Я действительно не обращаю на это своего внимания. Это не меняет моего распорядка дня. Я создан для этого, я люблю спорт, мне нравится быть спортсменом самого высокого уровня. Я пытаюсь стать одним из лучших, а на лучших всегда обращено пристальное внимание», — приводит слова Вембаньямы Fadeaway World.

Напомним, «Сан-Антонио Спёрс» выбрал Виктора Вембаньяму под первым номером на драфте 2023 года.