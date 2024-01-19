Дабл-дабл Шведа помог «Шаньси» победить в матче чемпионата Китая

Российский разыгрывающий Алексей Швед, выступающий в составе китайского клуба «Шаньси Лунгс», помог своей команде одержать победу, оформив дабл-дабл.

В матче чемпионата Китая с клубом «Цзилинь Тайгерс» Швед оформил дабл-дабл, набрав 12 очков и добавив к ним 10 результативных передач. Также на его счету шесть подборов. Команда Шведа одержала победу со счётом 118:113. «Шаньси Лунгс» занимает 11-е место в таблице чемпионата Китая с 15 победами в 31 матче сезона.

Швед подписал контракт с китайским клубом в начале текущего сезона. В прошлом сезоне Алексей выступал за московский ЦСКА, который покинул после истечения контракта. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ игрок в среднем за матч набирал 16,6 очка и отдавал 7,8 передачи.