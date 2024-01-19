Легенда НБА рассказал, кому должна достаться награда «Новичок года»

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и ведущий Шакил О'Нил поделился мнением о том, кто должен выиграть награду «Новичка года» по итогам регулярного чемпионата из пары Виктора Вембаньямы и Чета Холмгрена.

«Эта награда должна достаться Виктору. Чет играет в великолепной команде, «Спёрс» не очень хороши. Но в индивидуальном плане у Виктора есть небольшое преимущество», – сказал Шакил О’Нил в эфире телеканала TNT.

В последнем для себя матче в НБА «Сан-Антонио» на выезде уступил «Бостон Селтикс» со счётом 98:117.

Отметим, что 20-летний баскетболист провёл на площадке в общей сложности 27 минут, набрав суммарно 27 очков (10 из 19 с игры, где 2 из 6 — трёхочковые), сделав пять подборов, одну результативную передачу и столько же блок-шотов. Показатель «плюс-минус» француза по итогам встречи составил «-14».