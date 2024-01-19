В Евролиге почтили память ушедшего из жизни тренера «Голден Стэйт»

В матче 22-го тура Евролиги между греческим «Олимпиакосом» и израильским «Маккаби Тель-Авив» почтили минутой молчания ушедшего из жизни Деяна Милоевича, который работал помощником главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра.

Напомним, сперва Милоевича экстренно увезли в больницу после внезапных и серьёзных проблем со здоровьем в ресторане в Солт-Лейк-Сити во вторник вечером. Впоследствии пресс-служба «Голден Стэйт» сообщила грустную новость о том, что тренер скончался в больнице. Команда выразила слова поддержки семье и близким тренера.

«Олимпиакос» в итоге победил «Маккаби Тель-Авив» со счётом 89:72. Клуб из Греции на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице Евролиги с 12 победами при 10 поражениях в регулярном чемпионате турнира.

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