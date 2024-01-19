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Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча УНИКСа с «Зенитом»

Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча УНИКСа с «Зенитом»
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«УНИКСу предстоит важный, особенно после двух поражений подряд, матч против “Зенита”. Это отличная команда, которая умеет решать исход игры в концовках. Для победы нам необходимо остановить их пик-энд-роллы, продемонстрировать отличное нападение, иметь больше энергии и сохранять концентрацию на протяжении всех 40 минут встречи», – приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Матч между УНИКСом и «Зенитом» состоится завтра, 20 января в 15:00 мск. На данный момент клуб из Казани занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, а команда из Санкт-Петербурга расположилась следом за соперником – третье место. УНИКС и «Зенит» имеют одинаковый результат в чемпионате – 16 побед и шесть поражений, но казанцы находятся выше за счёт лучшей разнице забитых и пропущенных очков.

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Единая лига ВТБ . 1-й этап
20 января 2024, суббота. 15:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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