Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча УНИКСа с «Зенитом»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«УНИКСу предстоит важный, особенно после двух поражений подряд, матч против “Зенита”. Это отличная команда, которая умеет решать исход игры в концовках. Для победы нам необходимо остановить их пик-энд-роллы, продемонстрировать отличное нападение, иметь больше энергии и сохранять концентрацию на протяжении всех 40 минут встречи», – приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Матч между УНИКСом и «Зенитом» состоится завтра, 20 января в 15:00 мск. На данный момент клуб из Казани занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, а команда из Санкт-Петербурга расположилась следом за соперником – третье место. УНИКС и «Зенит» имеют одинаковый результат в чемпионате – 16 побед и шесть поражений, но казанцы находятся выше за счёт лучшей разнице забитых и пропущенных очков.

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