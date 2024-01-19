Президент УНИКСа рассказал о главном преимуществе чемпиона Единой лиги над «Зенитом»

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв поделился мнением о предстоящем матче с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Сегодня все команды выросли. Не говоря уже о «Зените». И, к сожалению, летом к ним ушли два наших игрока — Георгий Жбанов и Винс Хантер. В баскетболе очень важно такое понятие, как удача: на чьей стороне она будет? Не могу я хвастаться, что вот, мол, мы в пух и прах разорвём соперника: у «Зенита» сильная команда. Наши тоже могут продемонстрировать сильную игру. Могут и плохую. И я не знаю, все ли наши баскетболисты будут играть или кто-то до завтра получит травму. Посмотрим.

В чём наше главное преимущество над соперником? В том, что в домашних матчах у нас есть шестой игрок. И этот шестой игрок — наш зал, болельщики команды», – приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

Матч между УНИКСом и «Зенитом» состоится завтра, 20 января, в 15:00 мск. На данный момент клуб из Казани занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, а команда из Санкт-Петербурга расположилась следом за соперником – третье место. УНИКС и «Зенит» имеют одинаковый результат в чемпионате – 16 побед и шесть поражений, но казанцы находятся выше за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных очков.

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