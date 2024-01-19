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Эксперт: это тот Энтони Дэвис, которого мы хотим видеть

Эксперт: это тот Энтони Дэвис, которого мы хотим видеть
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Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп поделился мнением об игре тяжёлого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса, который в последнем матче показал себя с лучшей стороны.

«Мне нравится то, что я видел от Энтони Дэвиса. Он промазал всего два или три броска за игру. Мне понравилась его агрессивность. Это тот Энтони Дэвис, которого мы хотим видеть», – сказал Шэннон Шарп в подкасте Nightcap.

Отметим, что в последнем матче «Лейкерс» победили «Даллас Маверикс» со счётом 127:110. При этом 30-летний Дэвис набрал 28 очков,12 подборов и девять результативных передач по итогам встречи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

На данный момент «Лейкерс» занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.

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