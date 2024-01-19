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Президент «Майами» Пэт Райли рассказал о наследии Юдониса Хаслема в клубе

Президент «Майами» Пэт Райли рассказал о наследии Юдониса Хаслема в клубе
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Президент «Майами» Пэт Райли поразмышлял о наследии тяжёлого форварда Юдониса Хаслема, который в прошлом году завершил профессиональную карьеру и занял должность вице-президента по развитию баскетбола в клубе.

«Я думаю, это очень важно (о том, что «Майами» сохранил Хаслема в организации). Думаю, что в ближайшие год, два или три он сможет сыграть ещё более важную роль, если захочет. Поэтому я всегда был против его тренерской работы. Он не хочет тренировать. Он сыграет для нас заметную роль, и у него сильный голос, и я уважаю его голос», – приводит слова Пэта Райли The Miami Herald.

Напомним, в конце июля 2023 года 43-летний Хаслем официально объявил о завершении профессиональной карьеры. Всю свою карьеру тяжёлый форвард провёл в составе «Майами», за который выступал в 20 сезонах. Хаслем не был выбран на драфте НБА 2002 года.

А сколько лет было Хаслему?
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