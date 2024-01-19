Заслуженный тренер России: не вижу у УНИКСа рисунка игры, а «Зенит» набирает ход

Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал предстоящий матч между казанским УНИКСом и санкт-петербургским «Зенитом» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«УНИКС бо́льшую часть чемпионата хорошо выглядел, но в последних матчах не вижу у него рисунка игры. Хотя состав у казанцев очень хороший. Но провалы у всех случаются периодически. УНИКС чем до этого брал? Тем, что здорово проводит концовки матчей. Сейчас же он, наоборот, их проигрывает. Это как-то тревожно.

А вот “Зенит”, напротив, набирает ход, и игра его постепенно преображается. Они преодолели психологический барьер после поражения в Краснодаре. “Зенит” на данном этапе мне нравится, а до этого тоже как-то не очень впечатлял.

Тем не менее в этом матче ожидается упорная равная борьба. Это сильные соперники. Да и в целом команды в чемпионате у нас сейчас подравнялись», – приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Матч между УНИКСом и «Зенитом» состоится завтра, 20 января, в 15:00 мск. На данный момент клуб из Казани занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, а команда из Санкт-Петербурга расположилась следом за соперником – третье место. УНИКС и «Зенит» имеют одинаковый результат в чемпионате – 16 побед и шесть поражений, но казанцы находятся выше за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных очков.

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