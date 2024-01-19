Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Астана — МБА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Один из лучших матчей». Чемпион Евролиги — об игре с «Барселоной»

«Один из лучших матчей». Чемпион Евролиги — об игре с «Барселоной»
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий турецкого «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин, который является двукратным чемпионом Евролиги, после победного для клуба из Стамбула матча с каталонской «Барселоной» (98:74) рассказал о своей игре в последнее время.

«Я думаю, мы показали наш уровень. Какой командой мы можем быть, когда выходим на паркет, боремся и играем агрессивно. Вероятно, это первая игра, в которой у нас был полный состав за весь сезон.

Я научился лучше понимать игру. Изучал определённые приёмы защиты вместо того, чтобы форсировать игру и пытаться забить как можно больше раз. Думаю, сейчас я более последователен.

Я бы сказал, что за последние 12-13 игр, в которых я принимал участие, это один из лучших матчей», – приводит слова Ларкина Eurohoops.

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android