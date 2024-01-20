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Инсайдер назвал клуб Восточной конференции, интересующийся Деджонте Мюрреем

Инсайдер назвал клуб Восточной конференции, интересующийся Деджонте Мюрреем
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Североамериканский журналист и инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс в своих социальных сетях заявил об интересе со стороны руководства «Милуоки Бакс» к атакующему защитнику «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррею, который в последнее время фигурирует в слухах о возможном обмене.

Отметим, что ранее сообщалось об интересе со стороны «Лос-Анджелес Лейкерс» к 27-летнему Мюррею. Также упоминались такие команды, как «Торонто Рэпторс» и «Сан-Антонио Спёрс», за который когда-то выступал атакующий защитник.

В нынешнем сезоне Мюррей принял участие в 40 матчах, набирая в среднем 21 очко, делая 4,8 результативной передачи и 4,8 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 47,1, трёхочковых — 38,3. На данный момент «Атланта» занимает 10-е место на Востоке (17-23).

Момент с Мюрреем:
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Деджонте Мюррей принёс победу «Атланте» точным попаданием со средней под сирену
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