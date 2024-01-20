Джоэл Эмбиид исполнил аллей-уп данк от щита во время матча с «Орландо»

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Орландо Мэджик» принимает «Филадельфию Сиксерс». На момент написания новости счёт на табло — 87:76 в пользу «Филадельфии».

Ближе к концовке второй четверти центровой, лидер «Сиксерс» Джоэл Эмбиид стал автором эффектного момента, организовав навес самому себе от щита. Эмбиид завершил игровой эпизодом броском сверху, после которого его команда увеличила разницу до 13 очков.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 29-летний баскетболист принял участие в 29 встречах, набирая в среднем 35,1 очка, 11,6 подбора и 6,1 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 53,8, трёхочковых — 36,1. На данный момент «Филадельфия» занимает третье место на Востоке (26-13).