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Джоэл Эмбиид исполнил аллей-уп данк от щита во время матча с «Орландо»

Джоэл Эмбиид исполнил аллей-уп данк от щита во время матча с «Орландо»
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Орландо Мэджик» принимает «Филадельфию Сиксерс». На момент написания новости счёт на табло — 87:76 в пользу «Филадельфии».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Ближе к концовке второй четверти центровой, лидер «Сиксерс» Джоэл Эмбиид стал автором эффектного момента, организовав навес самому себе от щита. Эмбиид завершил игровой эпизодом броском сверху, после которого его команда увеличила разницу до 13 очков.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 29-летний баскетболист принял участие в 29 встречах, набирая в среднем 35,1 очка, 11,6 подбора и 6,1 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 53,8, трёхочковых — 36,1. На данный момент «Филадельфия» занимает третье место на Востоке (26-13).

НБА - регулярный чемпионат
20 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
4-я четверть
81 : 102
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Орландо Мэджик: Блэк, Айзек, Хьюстан, Океке, Саггс, Банкеро, Инглс, Харрис, Куин, Ховард, Фульц, Вагнер, Картер, Битадзе, Энтони
Филадельфия Сиксерс: Макси, Мартин, Моррис, Убре, Харрис, Каунсил, Эмбиид, Беверли, Смит, Хаус, Коркмаз, Батюм, Рид
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