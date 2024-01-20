Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автодор — Самара. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джейсон Кидд — о Дэвисе: нужно надеяться, что он промахнётся в нужный момент

Джейсон Кидд — о Дэвисе: нужно надеяться, что он промахнётся в нужный момент
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд высказался о тяжёлом форварде, одном из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвисе. В частности, Кидд оценил высокий уровень игры 30-летнего баскетболиста, который, в свою очередь, не остаётся в тени звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса.

«Остановить Дэвиса? Нет, вы не сможете. Не сможете. Он играет на очень высоком уровне. Он спокойно доходит до кольца, зарабатывает на себе нарушения правил. Конечно, вы попробуете организовать против него двойную опеку, но тогда он выйдет на трёхочковую дугу, чтобы избавиться от опекающих его игроков. Нужно постараться, чтобы осложнить ему жизнь, и надеяться, что он промахнётся в нужный момент», — приводит слова Кидда Lakers Nation.

В нынешнем сезоне Энтони Дэвис принял участие в 40 встречах, набирая в среднем 25,2 очка, 12,2 подбора и 3,7 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 55,5, трёхочковых — 32,6. На данный момент «озёрники» занимают 10-е место в Западной конференции с 21 победой при 21 поражении.

Разбор слов Дэвиса:
Дэвис заявил, что игроки в матчах с «Лейкерс» бросают, как Карри. Так ли это?
Дэвис заявил, что игроки в матчах с «Лейкерс» бросают, как Карри. Так ли это?

Энтони Дэвис провёл боксёрский спарринг:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android