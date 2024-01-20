Джейсон Кидд — о Дэвисе: нужно надеяться, что он промахнётся в нужный момент

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд высказался о тяжёлом форварде, одном из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвисе. В частности, Кидд оценил высокий уровень игры 30-летнего баскетболиста, который, в свою очередь, не остаётся в тени звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса.

«Остановить Дэвиса? Нет, вы не сможете. Не сможете. Он играет на очень высоком уровне. Он спокойно доходит до кольца, зарабатывает на себе нарушения правил. Конечно, вы попробуете организовать против него двойную опеку, но тогда он выйдет на трёхочковую дугу, чтобы избавиться от опекающих его игроков. Нужно постараться, чтобы осложнить ему жизнь, и надеяться, что он промахнётся в нужный момент», — приводит слова Кидда Lakers Nation.

В нынешнем сезоне Энтони Дэвис принял участие в 40 встречах, набирая в среднем 25,2 очка, 12,2 подбора и 3,7 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 55,5, трёхочковых — 32,6. На данный момент «озёрники» занимают 10-е место в Западной конференции с 21 победой при 21 поражении.

Энтони Дэвис провёл боксёрский спарринг: