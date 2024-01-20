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Девин Букер вышел на чистое второе место по количеству четвертей с 25+ очками

Девин Букер вышел на чистое второе место по количеству четвертей с 25+ очками
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимает «Финикс Санз». На момент написания новости счёт на табло — 72:56 в пользу «Финикса».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Атакующий защитник, один из лидеров «Санз» Девин Букер в первой четверти набрал 25 очков. Таким образом, Букер вышел на чистое второе место в истории лиги (с сезона-1997/1998, как только начали отслеживать эту статистику) по количеству четвертей за карьеру с 25+ очками — 5.

Отметим, что первое место по этому показателю занимает разыгрывающий, лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, на счету которого восемь подобных случаев. На третьем месте — Майкл Джордан и Дэмьен Лиллард («Милуоки Бакс»). Они за карьеру по четыре раза набирали 25+ очков в четвертях.

НБА - регулярный чемпионат
20 января 2024, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
109 : 123
Финикс Санз
Финикс
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 24, Ингрэм - 17, Валанчюнас - 16, Макколлум - 13, Хоукинс - 13, Джонс - 9, Маршалл - 5, Мёрфи - 5, Нэнс - 3, Дэниэлс - 2, Альварадо - 2, Зеллер
Финикс Санз: Букер - 52, Дюрант - 26, Бил - 13, Аллен - 12, Нуркич - 5, Гордон - 5, Окоги - 3, Азубуике - 3, Мету - 2, Гудвин - 2, Ойбанкс, Ватанабэ, Бэйтс-Диоп, Литтл
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