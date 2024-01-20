Девин Букер вышел на чистое второе место по количеству четвертей с 25+ очками

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимает «Финикс Санз». На момент написания новости счёт на табло — 72:56 в пользу «Финикса».

Атакующий защитник, один из лидеров «Санз» Девин Букер в первой четверти набрал 25 очков. Таким образом, Букер вышел на чистое второе место в истории лиги (с сезона-1997/1998, как только начали отслеживать эту статистику) по количеству четвертей за карьеру с 25+ очками — 5.

Отметим, что первое место по этому показателю занимает разыгрывающий, лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, на счету которого восемь подобных случаев. На третьем месте — Майкл Джордан и Дэмьен Лиллард («Милуоки Бакс»). Они за карьеру по четыре раза набирали 25+ очков в четвертях.