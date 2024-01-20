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«Майами» официально вывел из обращения 40-й номер Юдониса Хаслема

«Майами» официально вывел из обращения 40-й номер Юдониса Хаслема
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимает «Атланту Хоукс». На момент написания новости счёт на табло — 60:57 в пользу «Майами».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Во время большого перерыва состоялась специальная церемония, в результате которой под сводами арены «Хит» вывесили 40-й номер. Под этим номером выступал трёхкратный чемпион НБА Юдонис Хаслем. Хаслем стал седьмым игроков истории клуба, чей номер вывели из обращения.

Номер Юдониса Хаслема во время церемонии

Номер Юдониса Хаслема во время церемонии

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что помимо Юдониса Хаслема, «Майами Хит» вывел из обращения следующие номера: 1-й (Крис Бош), 3-й (Дуэйн Уэйд), 10-й (Тим Хардуэй), 23-й (Майкл Джордан), 32-й (Шакил О'Нил) и 33-й (Алонзо Моурнинг). Хаслем провёл в составе клуба из Флориды 20 сезонов.

НБА - регулярный чемпионат
20 января 2024, суббота. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
4-я четверть
103 : 102
Атланта Хоукс
Атланта
Майами Хит: Ричардсон, Йович, Лоури, Адебайо, Хироу, Мартин, Суидер, Батлер, Хайсмит, Робинсон, Брайант, Лав, Робинсон
Атланта Хоукс: Джонсон, Форрест, Ланди, Мюррей, Миллз, Богданович, Гриффин, Капела, Оконгву, Фернанду, Мэтьюз, Бей
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