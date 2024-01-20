«Майами» официально вывел из обращения 40-й номер Юдониса Хаслема

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимает «Атланту Хоукс». На момент написания новости счёт на табло — 60:57 в пользу «Майами».

Во время большого перерыва состоялась специальная церемония, в результате которой под сводами арены «Хит» вывесили 40-й номер. Под этим номером выступал трёхкратный чемпион НБА Юдонис Хаслем. Хаслем стал седьмым игроков истории клуба, чей номер вывели из обращения.

Номер Юдониса Хаслема во время церемонии Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что помимо Юдониса Хаслема, «Майами Хит» вывел из обращения следующие номера: 1-й (Крис Бош), 3-й (Дуэйн Уэйд), 10-й (Тим Хардуэй), 23-й (Майкл Джордан), 32-й (Шакил О'Нил) и 33-й (Алонзо Моурнинг). Хаслем провёл в составе клуба из Флориды 20 сезонов.