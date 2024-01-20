Сегодня, 20 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата в календаре на этот день было намечено восемь матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами встреч.

Все результаты игрового дня НБА 20 января

«Шарлотт Хорнетс» – «Сан-Антонио Спёрс» — 124: 120.

«Орландо Мэджик» – «Филадельфия Сиксерс» — 109: 124.

«Бостон Селтикс» – «Денвер Наггетс» 100: 102.

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Финикс Санз» — 109: 123.

«Майами Хит» – «Атланта Хоукс» — 108: 109.

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Даллас Маверикс» — перенесён.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Индиана Пэйсерс» — 118: 115.

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Бруклин Нетс» — 112: 130.