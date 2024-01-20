Все результаты игрового дня НБА 20 января
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Сегодня, 20 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата в календаре на этот день было намечено восемь матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами встреч.
Все результаты игрового дня НБА 20 января
«Шарлотт Хорнетс» – «Сан-Антонио Спёрс» — 124: 120.
«Орландо Мэджик» – «Филадельфия Сиксерс» — 109: 124.
«Бостон Селтикс» – «Денвер Наггетс» 100: 102.
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Финикс Санз» — 109: 123.
«Майами Хит» – «Атланта Хоукс» — 108: 109.
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Даллас Маверикс» — перенесён.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Индиана Пэйсерс» — 118: 115.
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Бруклин Нетс» — 112: 130.
НБА - регулярный чемпионат
20 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
124 : 120
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Шарлотт Хорнетс: Болл - 28, Миллер - 24, Бриджес - 23, Вашингтон - 20, Розир - 17, Смит - 5, Мартин - 5, Тор - 2, Букнайт, Блэк, Смит, Менса, Нтиликина
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 25, Васселл - 17, Коллинс - 16, Джонс - 16, Барлоу - 12, Сохан - 11, Уэсли - 9, Шампани - 9, Осман - 5, Грэм, Макдермотт, Дьяките, Брэнэм, Мамукелашвили
НБА - регулярный чемпионат
20 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
109 : 124
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Орландо Мэджик: Картер - 25, Саггс - 16, Банкеро - 14, Инглс - 9, Океке - 8, Блэк - 7, Айзек - 7, Фульц - 7, Ховард - 5, Вагнер - 4, Энтони - 3, Куин - 2, Битадзе - 2, Хьюстан, Харрис
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 36, Макси - 32, Убре - 15, Харрис - 12, Моррис - 10, Смит - 6, Беверли - 5, Батюм - 3, Мартин - 2, Рид - 2, Каунсил - 1, Хаус, Коркмаз
НБА - регулярный чемпионат
20 января 2024, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
100 : 102
Денвер Наггетс
Денвер
Бостон Селтикс: Уайт - 24, Тейтум - 22, Порзингис - 21, Браун - 13, Холидэй - 7, Хорфорд - 6, Корнет - 4, Притчард - 3, Бриссетт, Хозер, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс, Кета
Денвер Наггетс: Маррей - 35, Йокич - 34, Портер - 13, Уотсон - 9, Колдуэлл-Поуп - 5, Джексон - 4, Гордон - 2, Браун, Тайсон, Джордан, Холидэй, Ки, Гиллеспи, Ннаджи, Хафф
НБА - регулярный чемпионат
20 января 2024, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
109 : 123
Финикс Санз
Финикс
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 24, Ингрэм - 17, Валанчюнас - 16, Макколлум - 13, Хоукинс - 13, Джонс - 9, Маршалл - 5, Мёрфи - 5, Нэнс - 3, Дэниэлс - 2, Альварадо - 2, Зеллер
Финикс Санз: Букер - 52, Дюрант - 26, Бил - 13, Аллен - 12, Нуркич - 5, Гордон - 5, Окоги - 3, Азубуике - 3, Мету - 2, Гудвин - 2, Ойбанкс, Ватанабэ, Бэйтс-Диоп, Литтл
НБА - регулярный чемпионат
20 января 2024, суббота. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
108 : 109
Атланта Хоукс
Атланта
Майами Хит: Хироу - 25, Батлер - 25, Адебайо - 21, Робинсон - 14, Мартин - 10, Ричардсон - 9, Йович - 2, Лоури - 2, Суидер, Хайсмит, Робинсон, Брайант, Лав
Атланта Хоукс: Мюррей - 22, Богданович - 17, Джонсон - 15, Бей - 14, Миллз - 11, Капела - 9, Оконгву - 9, Мэтьюз - 9, Форрест - 3, Ланди, Гриффин, Фернанду
НБА - регулярный чемпионат
20 января 2024, суббота. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
118 : 115
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 37, Брогдон - 30, Уокер - 13, Эйтон - 12, Хендерсон - 10, Мюррэй - 5, Тибулл - 4, Камара - 4, Рит - 3, Минайя, Баджи, Рупер
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 29, Халибёртон - 21, Сиакам - 21, Хилд - 18, Несмит - 12, Смит - 7, Шиппард - 3, Матурин - 2, Макконнелл - 2, Топпин, Уокер, Браун, Уонг, Чьебв
НБА - регулярный чемпионат
20 января 2024, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
112 : 130
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 26, Джеймс - 24, Расселл - 20, Вандербилт - 12, Принс - 10, Ривз - 9, Кристи - 6, Вуд - 5, Худ-Скифино, Хэйс, Льюис, Хатимура
Бруклин Нетс: Томас - 33, Клэкстон - 22, Динвидди - 19, Бриджес - 17, Уокер - 15, Смит - 11, Джонсон - 10, Финни-Смит - 3, О'Нил, Уотфорд, Джайлс, Шарп
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