Йовица Арсич — о матче с «Пармой»: «Енисей» ждёт очень сложный выезд в Пермь

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал предстоящий выезд команды в Пермь, где в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сыграет с «Пармой».

«Нас ждёт очень сложный выезд к команде, которая набрала форму и последние полтора месяца показывает отличный баскетбол. Они очень сильно добавили по сравнению с игрой в Красноярске в первом круге. Кроме того, мы ожидаем сумасшедшую атмосферу в «Молоте». Игроки сконцентрированы и очень мотивированы, поэтому мы знаем, что нам предстоит», – приводит слова Йовицы Арсича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Встреча между «Пармой» и «Енисеем» пройдёт сегодня, 20 января, в 13:00 мск. На данный момент гости предстоящего матча занимают пятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, а хозяева паркета расположились строчкой ниже – шестое место.