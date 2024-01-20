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Йовица Арсич — о матче с «Пармой»: «Енисей» ждёт очень сложный выезд в Пермь

Йовица Арсич — о матче с «Пармой»: «Енисей» ждёт очень сложный выезд в Пермь
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Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал предстоящий выезд команды в Пермь, где в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сыграет с «Пармой».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Нас ждёт очень сложный выезд к команде, которая набрала форму и последние полтора месяца показывает отличный баскетбол. Они очень сильно добавили по сравнению с игрой в Красноярске в первом круге. Кроме того, мы ожидаем сумасшедшую атмосферу в «Молоте». Игроки сконцентрированы и очень мотивированы, поэтому мы знаем, что нам предстоит», – приводит слова Йовицы Арсича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Встреча между «Пармой» и «Енисеем» пройдёт сегодня, 20 января, в 13:00 мск. На данный момент гости предстоящего матча занимают пятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, а хозяева паркета расположились строчкой ниже – шестое место.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
20 января 2024, суббота. 13:00 МСК
Парма
Пермский край
Не начался
Енисей
Красноярский край
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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