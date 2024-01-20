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Чемпион России Егор Вяльцев назвал победителя в матче УНИКС — «Зенит»

Чемпион России Егор Вяльцев назвал победителя в матче УНИКС — «Зенит»
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Чемпион России Егор Вяльцев поделился ожиданиями от предстоящего матча казанского УНИКСа и санкт-петербургского «Зенита», который пройдёт в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Зенит» выиграет. Я играл там и знаю людей в этой команде. Мне хорошо знакомы и баскетболисты УНИКСа. Но сейчас петербуржцы играют немножко получше. Преимущество “Зенита” вижу в организованности и ротации состава. Выиграла команда в последних матчах. Правда, в очень напряжённой борьбе, но всё-таки победа есть победа.

Обеим командам очень нужна победа. Тем более в последних матчах УНИКС проиграл, ему надо реабилитироваться. Думаю, будет тяжёлый матч. С этим соперником игры всегда непростые. В матче первого круга “Зенит” уступил УНИКСу в концовке», – приводит слова Вяльцева «Матч ТВ».

Матч между УНИКСом и «Зенитом» состоится сегодня, 20 января, в 15:00 мск. На данный момент клуб из Казани занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, а команда из Санкт-Петербурга расположилась следом за соперником — третье место. УНИКС и «Зенит» имеют одинаковый результат в чемпионате — 16 побед и шесть поражений, но казанцы находятся выше за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных очков.

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Единая лига ВТБ . 1-й этап
20 января 2024, суббота. 15:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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