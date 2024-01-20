Номер Чета Холмгрена вывели из обращения в его родной школе

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен посетил матч между школьными командами Minnehaha и Providence Academy. Перед началом встречи школа в Миннесоте официально вывела 34-й игровой номер баскетболиста из обращения, проведя небольшую церемонию.

Отметим, что Холмгрен учился в школе Minnehaha, а затем поступил в университет Гонзаги, после чего на драфте 2022 года Чета выбрала «Оклахома-Сити Тандер» под вторым общим выбором.

Отметим, что данное событие посетили множество баскетболистов «Оклахомы», так как клуб в это время находился в Миннеаполисе, находясь в ожидании матча с «Миннесотой Тимбервулвз».

Напомним, на данный момент «Оклахома» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 28 победами при 13 поражениях в регулярном чемпионате НБА.