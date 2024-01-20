«Пари Нижний Новгород» объявил об уходе легионера Брайона Аллена

Баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил о прекращении сотрудничества с атакующим защитником Брайоном Алленом.

В этом сезоне американец принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 14,4 очка, делая 2,8 результативной передачи, 2,3 подбора, 1,3 перехвата за 24 минуты игрового времени.

Напомним, «Нижний Новгород» в последнем матче Единой лиги обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» со счётом 76:74, при том, что нижегородцы уступали после первой половины с отставанием в шесть очков.

Подопечные Зорана Лукича прервали серию поражений из пяти матчей в регулярном чемпионате Единой лиги.

Отметим, что «Локомотив-Кубань» до матча с «Пари НН» побеждал в семи играх Единой лиги ВТБ подряд.