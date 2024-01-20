Ольга Фролкина: давно поддерживаю позицию МБА по продвижению российских игроков

Форвард МБА Ольга Фролкина отметила подход клуба к комплектованию состава и поделилась, что не ожидала, что когда-то сможет стать призёром Олимпиады по баскетболу «3х3».

«В МБА я первый сезон, но позицию клуба по продвижению российских игроков поддерживаю очень давно. Приятно, что команда добивается таких успехов своими силами – в отсутствие легионеров, показывая, что и наши баскетболисты и баскетболистки способны давать результат.

Кроме того, мы с Женей (Евгения Фролкина, российская баскетболистка и сестра Ольги) всегда будем благодарны тренерскому штабу МБА и национальной команде, которые смогли сделать наше участие в соревнованиях по баскетболу «3х3» максимально комфортным. Честно, даже не думала, что буду в таком восторге от этого вида спорта, и тем более не задумывалась о наградах в нём, а в итоге мы – серебряные призёры Олимпийских игр! С нетерпением жду нового приглашения в сборную», – сказала Ольга Фролкина на пресс-конференции «Московский баскетбол. Что ждёт столичные команды в новом сезоне и кто сегодня формирует будущую основу профессионального российского баскетбола».