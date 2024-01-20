Эксперт рассказал, где окажутся «Лейкерс», если не проведут большой обмен

Североамериканский журналист и аналитик ESPN Стивен Эй Смит считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» даже без громких обменов по ходу регулярного чемпионата НБА обладают огромным талантом и смогут пробиться в финал Западной конференции по ходу плей-офф. Приводит слова эксперта Sports Illustrated.

Напомним, что по ходу прошлого сезона «Лейкерс» в регулярном чемпионате шли не лучшим образом, закончив его на седьмом месте и лишь из стадии плей-ин вышли в плей-офф. Но после этого на своём пути обыграли «Мемфис Гриззлиз» (4-2), «Голден Стэйт Уорриорз» (4-2) и в финале Западной конференции уступили будущему чемпиону лиги «Денвер Наггетс» (0-4).

На данный момент клуб из Лос-Анджелеса занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции с отрицательным балансом побед и поражений – 21-22.