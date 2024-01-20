«Парма» победила «Енисей» благодаря 29 очкам Би Джея Джонсона

Сегодня, 20 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались «Парма» и красноярский «Енисей». Игра проходила на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева» в Перми. Матч завершился победой «Пармы» со счётом 87:81.

В первой четверти «Парма» со старта выглядела бодрее соперника, в итоге переиграв его со счётом 25:17. Вторая десятиминутка также проходила под полным контролем хозяев паркета, которые оказались сильнее гостей из Красноярска с результатом 30:25. Итог первой половины – 55:42 в пользу «Пармы».

После большого перерыва «Енисей» улучшил свою игру, но даже это не помогло гостям выиграть четверть, команда под руководством Йовицы Арсича уступила со счётом 18:19. В заключительном игровом отрезке соперники делали акцент на защитные действия, гости из Красноярска оказались сильнее в решающей четверти – 13-21, но матч в итоге проиграли.

Отметим, что лёгкий форвард «Пармы» Би Джей Джонсон набрал 29 очков, став самым результативным игроком матча в составе пермского клуба.