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«Парма» победила «Енисей» благодаря 29 очкам Би Джея Джонсона

«Парма» победила «Енисей» благодаря 29 очкам Би Джея Джонсона
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Сегодня, 20 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались «Парма» и красноярский «Енисей». Игра проходила на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева» в Перми. Матч завершился победой «Пармы» со счётом 87:81.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

В первой четверти «Парма» со старта выглядела бодрее соперника, в итоге переиграв его со счётом 25:17. Вторая десятиминутка также проходила под полным контролем хозяев паркета, которые оказались сильнее гостей из Красноярска с результатом 30:25. Итог первой половины – 55:42 в пользу «Пармы».

После большого перерыва «Енисей» улучшил свою игру, но даже это не помогло гостям выиграть четверть, команда под руководством Йовицы Арсича уступила со счётом 18:19. В заключительном игровом отрезке соперники делали акцент на защитные действия, гости из Красноярска оказались сильнее в решающей четверти – 13-21, но матч в итоге проиграли.

Отметим, что лёгкий форвард «Пармы» Би Джей Джонсон набрал 29 очков, став самым результативным игроком матча в составе пермского клуба.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
20 января 2024, суббота. 13:00 МСК
Парма
Пермский край
Окончен
87 : 81
Енисей
Красноярский край
Парма: Джонсон - 29, Риз - 23, Брайс - 18, Соломон - 6, Платунов - 5, Ильницкий - 3, Абдулбасиров - 2, Халтурин - 1, Морозов, Тучков, Чебуркин, Егоров
Енисей: Ратэн-Мэйс - 29, Балашов - 10, Мартин - 9, Хопкинс - 8, Сонько - 8, Бич - 6, Карпенко - 6, Белянков - 3, Долинин - 2, Топтунов, Лобарев, Загретдинов
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