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Джеремайя Мартин оформил семь перехватов в матче «Енисея» с «Пармой»

Джеремайя Мартин оформил семь перехватов в матче «Енисея» с «Пармой»
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Разыгрывающий красноярского «Енисея» Джеремайя Мартин в матче регулярного чемпионата с «Пармой» набрал девять очков, четыре подбора, шесть результативных передач. Но выделяются в статистике американского игрока – семь перехватов.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Отметим, что настолько большое количество перехватов крайне редкое явление для баскетбола.

«Парма» обыграла «Енисей» со счётом 87:81. После этой победы клуб из Перми сравнялся с красноярской командой по результату в Единой лиге ВТБ – у обоих коллективов по 13 побед и 10 поражений. Но «Енисей» находится на пятой строчке, а «Парма» – на шестой, из-за лучшей разницы забитых и пропущенных очков.

Атакующий защитник «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс набрал 29 очков, став самым результативным игроком матча в составе красноярского клуба.

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