«Астана» победила МБА, прервав серию из пяти поражений подряд в Единой лиге ВТБ

Сегодня, 20 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались казахстанская «Астана» и московская МБА. Игра проходила на стадионе «Велотрек Сарыарка» в Астане и завершилась победой хозяев со счётом 80:71.

Клуб из Казахстана уступил в первой четверти, после чего оказался сильнее во втором, третьем и четвёртом отрезках. Самым результативным игроком матча стал американский центровой «Астаны» Ройс Хэмм, набравший 28 очков. У МБА 17 очков на счету российского форварда Андрея Лопатина.

«Астана» после 23 матчей занимает 11-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. МБА, в свою очередь, находится на 12-й позиции.

Напомним, в нынешнем сезоне эти клубы уже встречались в Москве в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Это произошло 5 ноября 2023 года. Тогда МБА удалось одержать победу над «Астаной» со счётом 101:78.