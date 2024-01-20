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«Астана» победила МБА, прервав серию из пяти поражений подряд в Единой лиге ВТБ

«Астана» победила МБА, прервав серию из пяти поражений подряд в Единой лиге ВТБ
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Сегодня, 20 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались казахстанская «Астана» и московская МБА. Игра проходила на стадионе «Велотрек Сарыарка» в Астане и завершилась победой хозяев со счётом 80:71.

Клуб из Казахстана уступил в первой четверти, после чего оказался сильнее во втором, третьем и четвёртом отрезках. Самым результативным игроком матча стал американский центровой «Астаны» Ройс Хэмм, набравший 28 очков. У МБА 17 очков на счету российского форварда Андрея Лопатина.

«Астана» после 23 матчей занимает 11-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. МБА, в свою очередь, находится на 12-й позиции.

Напомним, в нынешнем сезоне эти клубы уже встречались в Москве в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Это произошло 5 ноября 2023 года. Тогда МБА удалось одержать победу над «Астаной» со счётом 101:78.

Турнирная таблица Единой лиги ВТБ
Единая лига ВТБ . 1-й этап
20 января 2024, суббота. 12:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
80 : 71
МБА
Москва
Астана: Хэмм - 28, Джонсон - 23, Дэвис - 13, Мурзагалиев - 6, Пушица - 6, Андерсон - 4, Щербак, Марчук, Гаврилов, Марчук, Айткали, Майдекин
МБА: Лопатин - 17, Минченко - 11, Воронов - 9, Голдырев - 8, Трушкин - 8, Касаткин - 6, Барашков - 5, Хоменко - 4, Якушин - 3, Шейко, Личутин, Коновалов
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