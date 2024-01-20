Тренер «Зенита» Паскуаль прокомментировал поражение от УНИКСа

Главный тренер петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался об игре своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом.

«На протяжении первых, наверное, 25 минут мы контролировали ход встречи, но затем, к сожалению, провели очень плохие 8-9 минут — конец третьей четверти и начало четвертой. В это время мы полностью потеряли нити игры в нападении, а УНИКС наказывал нас за это быстрыми отрывами. Потому что у нас начался беспорядок, мы начали играть плохо. Это был ключевой момент. В конце концов мы вернулись в этот матч, имели шансы победить, но не смогли.

Почему не сумели набрать очки в последней атаке? Мы сыграли то, что и хотели сыграть, но, к сожалению, промазали после проникновения Фрейзера. Затем взяли подбор, но после него тоже не смогли набрать очки. Вот и всё», — приводит слова Паскуаля пресс-служба команды.

Напомним, сегодня, 20 января, в Казани состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались местный УНИКС и петербургский «Зенит». Встреча закончилась со счётом 64:61 в пользу хозяев.