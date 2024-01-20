«Самара» одержала третью победу подряд в ЕЛ, обыграв в гостях «Автодор»
Поделиться
Сегодня, 20 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались саратовский «Автодор» и баскетбольный клуб «Самара». Игра проходила на стадионе «Кристалл» в Саратове. Она завершилась победой гостей со счётом 79:64.
У «Автодора» самым результативным игроком стал Доминик Мавра, который набрал 15 очков. У самарцев по 16 очков заработали Раде Загорац, Джеймс Томпсон и Никола Ребич.
Таким образом, «Самара» одержала третью победу подряд в рамках Единой лиги ВТБ. Сейчас подопечные Дражена Анзуловича занимают седьмое место в турнирной таблице. «Автодор», в свою очередь, потерпел поражение в третьей игре подряд. Команда из Саратова пребывает на десятой строчке в таблице.
Единая лига ВТБ . 1-й этап
20 января 2024, суббота. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
64 : 79
Самара
Самара
Автодор: Торнвелл, Пранаускис, Беслач, Наумов, Петенев, Халдеев, Фёдоров, Хэммондс, Ньюмэн, Гаррет, Мавра, Фридзон
Самара: Ребич, Гудумак, Томпсон, Разумов, Платонов, Викторов, Хоукинс, Далтон, М. Кулагин, Загорац, Умрихин, Роберсон
Комментарии
- 20 января 2024
-
18:05
-
17:52
-
17:23
-
16:41
-
16:15
-
15:49
-
15:32
-
14:50
-
14:10
-
13:30
-
13:08
-
12:45
-
12:14
-
11:48
-
11:31
-
10:56
-
10:35
-
10:18
-
09:48
-
09:23
-
09:08
-
09:02
-
08:48
-
07:03
-
06:36
-
05:42
-
05:30
-
05:03
-
04:53
-
02:42
-
01:57
-
00:41
-
00:34
- 19 января 2024
-
23:54
-
23:37
Партнерский контент