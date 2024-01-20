«Самара» одержала третью победу подряд в ЕЛ, обыграв в гостях «Автодор»

Сегодня, 20 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались саратовский «Автодор» и баскетбольный клуб «Самара». Игра проходила на стадионе «Кристалл» в Саратове. Она завершилась победой гостей со счётом 79:64.

У «Автодора» самым результативным игроком стал Доминик Мавра, который набрал 15 очков. У самарцев по 16 очков заработали Раде Загорац, Джеймс Томпсон и Никола Ребич.

Таким образом, «Самара» одержала третью победу подряд в рамках Единой лиги ВТБ. Сейчас подопечные Дражена Анзуловича занимают седьмое место в турнирной таблице. «Автодор», в свою очередь, потерпел поражение в третьей игре подряд. Команда из Саратова пребывает на десятой строчке в таблице.