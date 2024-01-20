Перасович — о победе над «Зенитом»: матч уровня Евролиги

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своей команды над петербургским «Зенитом» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю свою команду с победой. На мой взгляд, сегодняшний матч соответствовал уровню Евролиги. Обе команды играли жёстко и интенсивно, на грани фола. Мы готовились к столь высокому уровню и подобному качеству игры. Я счастлив, что нам удалось найти способ взять верх в этом противостоянии», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, сегодня, 20 января, в Казани состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались местный УНИКС и петербургский «Зенит». Встреча закончилась со счётом 64:61 в пользу хозяев.