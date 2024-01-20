Защитник «Зенита» Фрейзер: после перерыва мы начали играть в баскетбол УНИКСа

Защитник петербургского «Зенита» Трент Фрейзер прокомментировал поражение своей команды от УНИКСа. Сегодня, 20 января, сине-бело-голубые в гостях проиграли команде из Татарстан со счётом 61:64 в Единой лиге ВТБ.

«Думаю, что мы проделали неплохую работу и придерживались плана на игру. В первой половине сделали все, что хотели сделать на обеих сторонах площадки. Во второй половине уже не так хорошо придерживались плана. Мне кажется, мы показали характер. Мы приняли быстрый ритм игры УНИКСа, поэтому соперники набирали очки в быстром нападении, и игра перевернулась. Что касается первой половины, то, думаю, мы проделали отличную работу, контролировали ход матча, были в хорошей позиции, но потеряли все это за несколько минут третьей четверти.

После перерыва мы начали играть в баскетбол УНИКСа, дали набрать им много очков в отрывах… Но, в целом, мы проделали хорошую работу, подготовились к УНИКСу. Мы просто потеряли фокус в третьей и четвертой четвертях. Можно ли сказать, что для «Зенита» УНИКС стал очень неудобным соперником? Думаю, что с любой командой в лиге тяжело играть на выезде. Играть в чужих залах при поддержке хозяев может быть непросто», – приводит слова Фрейзера официальный сайт «Зенита».