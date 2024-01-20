Анзулович — о победе над «Автодором»: мы не контролировали игру в первой половине

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович прокомментировал победу своей команды над саратовским «Автодором» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю мою команду. Очень хорошая третья и четвертая четверть. У нас были большие проблемы и в защите, и в нападении первые две четверти, мы не контролировали игру так, как хотели. Но потом играли очень хорошо. Мне очень нравится, как команда ментально держала игру и в конце концов выиграла — это очень важный матч для нашей команды», — приводит слова Анзуловича официальный сайт самарского клуба.

Напомним, сегодня, 20 января, состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались саратовский «Автодор» и баскетбольный клуб «Самара». Игра проходила на стадионе «Кристалл» в Саратове и завершилась победой гостей со счётом 79:64.