Эмбиид рассказал, кто надоумил его исполнить аллей-уп данк от щита в матче с «Орландо»

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид прокомментировал аллей-уп данк от щита во время матча с «Орландо Мэджик» в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Он признался, что на подобное действие его побудил защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс.

«Мне нравится бросать вызов самому себе. Энтони Эдвардс входит в тройку моих любимых игроков в лиге. Я имею в виду, что этот чувак очень хорош. Вчера вечером я увидел подобное действие с его стороны и подумал: «Если он может это сделать, почему я не могу?» – приводит слова Эмбиида NBA Buzz.

Напомним, сегодня, 20 января, в игре «Орландо Мэджик» – «Филадельфии Сиксерс» (109:124) лидер гостей Джоэл Эмбиид стал автором эффектного момента во втором периоде, организовав навес самому себе от щита. Эмбиид завершил игровой эпизод броском сверху, после которого его команда увеличила разницу до 13 очков. 19 января защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс совершил такое же действие в матче с «Мемфис Гриззлиз» (118:103).