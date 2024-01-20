Кулагин рассказал, благодаря чему УНИКС оказался сильнее «Зенита»

Защитник УНИКСа Михаил Кулагин прокомментировал победу казанцев над петербургским «Зенитом» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Сегодня обе команды сделали акцент на защиту, она была топового уровня. В нападении получалось не всё, но я рад, что моя команда одержала победу, поскольку не сломалась, забила важные броски, играла друг за друга. Это было самым важным и самым определяющим на данный момент времени», — сказал Кулагин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 20 января, в Казани состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались местный УНИКС и петербургский «Зенит». Встреча закончилась со счётом 64:61 в пользу хозяев.