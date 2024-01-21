Джоэл Эмбиид провёл 20-й матч подряд с 30+ набранными очками в НБА

Центровой и лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Шарлотт Хорнетс», в котором его команда одержала победу со счётом 97:89.

Эмбиид в общей сложности провёл на площадке 37 минут, набрав суммарно 33 очка (11 из 23 с игры, 11 из 12 штрафные), 10 подборов, пять результативных передач и три блок-шота. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «-2».

Таким образом, 29-летний баскетболист на протяжении 20 игр подряд набирает как минимум 30 очков. Впечатляющая серия камерунца началась в ночь с 17 на 18 ноября минувшего дня в выездном матче с «Атлантой Хоукс» (126:116).