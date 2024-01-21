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Джоэл Эмбиид провёл 20-й матч подряд с 30+ набранными очками в НБА

Джоэл Эмбиид провёл 20-й матч подряд с 30+ набранными очками в НБА
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Центровой и лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Шарлотт Хорнетс», в котором его команда одержала победу со счётом 97:89.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Эмбиид в общей сложности провёл на площадке 37 минут, набрав суммарно 33 очка (11 из 23 с игры, 11 из 12 штрафные), 10 подборов, пять результативных передач и три блок-шота. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «-2».

Таким образом, 29-летний баскетболист на протяжении 20 игр подряд набирает как минимум 30 очков. Впечатляющая серия камерунца началась в ночь с 17 на 18 ноября минувшего дня в выездном матче с «Атлантой Хоукс» (126:116).

НБА - регулярный чемпионат
21 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
89 : 97
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 25, Миллер - 23, Розир - 19, Вашингтон - 9, Тор - 7, Мартин - 4, Смит - 2, Букнайт, Макгауэнс, Смит, Блэк, Менса, Нтиликина
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 33, Харрис - 21, Макси - 16, Хаус - 9, Батюм - 9, Убре - 5, Коркмаз - 2, Рид - 2, Мартин, Моррис, Каунсил, Смит
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