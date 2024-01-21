«Кливленд» одержал седьмую победу подряд. Сейчас это самая продолжительная серия в НБА

Сегодня, 21 января, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Атланта Хоукс» принимала «Кливленд Кавальерс». Игра завершилась со счётом 116:95 в пользу гостей.

Примечательно, что это победа стала седьмой кряду для огайского коллектива. Победная серия «Кливленда» началась в ночь с 3 на 4 января этого года. Отметим, что на данный момент победная серия «Кавальерс» является самой продолжительной среди всех клубов НБА.

Самым результативным игроком матча в составе победителей сегодня стали атакующий защитник Донован Митчелл и атакующий защитник Сэм Меррилл — 18. Тяжёлый форвард Дин Уэйд добавил 17 очков, пять подборов и один перехват.