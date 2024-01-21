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«Кливленд» одержал седьмую победу подряд. Сейчас это самая продолжительная серия в НБА

«Кливленд» одержал седьмую победу подряд. Сейчас это самая продолжительная серия в НБА
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Сегодня, 21 января, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Атланта Хоукс» принимала «Кливленд Кавальерс». Игра завершилась со счётом 116:95 в пользу гостей.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Примечательно, что это победа стала седьмой кряду для огайского коллектива. Победная серия «Кливленда» началась в ночь с 3 на 4 января этого года. Отметим, что на данный момент победная серия «Кавальерс» является самой продолжительной среди всех клубов НБА.

Самым результативным игроком матча в составе победителей сегодня стали атакующий защитник Донован Митчелл и атакующий защитник Сэм Меррилл — 18. Тяжёлый форвард Дин Уэйд добавил 17 очков, пять подборов и один перехват.

НБА - регулярный чемпионат
21 января 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
95 : 116
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Атланта Хоукс: Мюррей - 24, Джонсон - 20, Янг - 15, Богданович - 14, Миллз - 6, Капела - 4, Мэтьюз - 4, Ланди - 3, Гриффин - 2, Оконгву - 1, Форрест, Фернанду, Бей
Кливленд Кавальерс: Меррилл - 18, Митчелл - 18, Уэйд - 17, Ньянг - 14, Аллен - 14, Страс - 13, Окоро - 12, Томпсон - 6, Портер - 4, Нэнс, Джонс
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