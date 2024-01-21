Джабари Смит и Крис Данн вступили в словесную перепалку, игроков пришлось разнимать

Сегодня, 21 января, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Юту Джаз». Игра завершилась со счётом 127:126 в пользу хозяев в дополнительное время.

Ближе к концовке третьей четверти тяжёлый форвард «Хьюстона» Джабари Смит-младший и разыгрывающий «Юты» Крис Данн после игрового эпизода вступили в словесную перепалку, во время которой вмешались третьи лица.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Смит в общей сложности провёл на площадке 41 минуту, набрав суммарно 24 очка, сделав 10 подборов, шесть результативных передач, два перехвата и один блок-шот. Данн, в свою очередь, отметился 10 очками, восемью подборами и семью передачами за 27 минут на паркете.