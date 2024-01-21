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Джабари Смит и Крис Данн вступили в словесную перепалку, игроков пришлось разнимать

Джабари Смит и Крис Данн вступили в словесную перепалку, игроков пришлось разнимать
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Сегодня, 21 января, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Юту Джаз». Игра завершилась со счётом 127:126 в пользу хозяев в дополнительное время.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Ближе к концовке третьей четверти тяжёлый форвард «Хьюстона» Джабари Смит-младший и разыгрывающий «Юты» Крис Данн после игрового эпизода вступили в словесную перепалку, во время которой вмешались третьи лица.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Смит в общей сложности провёл на площадке 41 минуту, набрав суммарно 24 очка, сделав 10 подборов, шесть результативных передач, два перехвата и один блок-шот. Данн, в свою очередь, отметился 10 очками, восемью подборами и семью передачами за 27 минут на паркете.

НБА - регулярный чемпионат
21 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
127 : 126
ОТ
Юта Джаз
Ньютаун
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 37, Смит II - 24, Ванвлит - 18, Уитмор - 17, Грин - 7, Брукс - 7, Томпсон - 6, Холидей - 6, Грин - 3, Тэйт - 2, Ландейл, Уильямс, Марьянович
Юта Джаз: Кларксон - 33, Секстон - 28, Маркканен - 22, Данн - 10, Фонтеккио - 10, Коллинс - 7, Кесслер - 7, Олиник - 6, Джордж - 3, Хортон-Такер, Саманич, Агбаджи, Юртсевен
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