Алперен Шенгюн повторил клубное достижение Джеймса Хардена и Яо Мина в XXI веке

Центровой, один из лидеров «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз», в котором его команда одержала победу со счётом 127:126.

Шенгюн в общей сложности провёл на площадке 42 минуты, набрав суммарно 37 очков (15 из 26 с игры, где 1 из 1 — трёхочковые), 14 подборов, шесть результативных передач, один перехват и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «-8».

Как сообщает портал StatMuse, Шенгюн стал третьим игроком «Хьюстона» в XXI веке, которому за встречу удавалось набирать как минимум 37 очков, 14 подборов и шесть передач. Ранее это удавалось Джеймсу Хардену («Лос-Анджелес Клипперс») и члену Зала славы Яо Мину.