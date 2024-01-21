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Алперен Шенгюн повторил клубное достижение Джеймса Хардена и Яо Мина в XXI веке

Алперен Шенгюн повторил клубное достижение Джеймса Хардена и Яо Мина в XXI веке
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Центровой, один из лидеров «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз», в котором его команда одержала победу со счётом 127:126.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Шенгюн в общей сложности провёл на площадке 42 минуты, набрав суммарно 37 очков (15 из 26 с игры, где 1 из 1 — трёхочковые), 14 подборов, шесть результативных передач, один перехват и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «-8».

Как сообщает портал StatMuse, Шенгюн стал третьим игроком «Хьюстона» в XXI веке, которому за встречу удавалось набирать как минимум 37 очков, 14 подборов и шесть передач. Ранее это удавалось Джеймсу Хардену («Лос-Анджелес Клипперс») и члену Зала славы Яо Мину.

НБА - регулярный чемпионат
21 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
127 : 126
ОТ
Юта Джаз
Ньютаун
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 37, Смит II - 24, Ванвлит - 18, Уитмор - 17, Грин - 7, Брукс - 7, Томпсон - 6, Холидей - 6, Грин - 3, Тэйт - 2, Ландейл, Уильямс, Марьянович
Юта Джаз: Кларксон - 33, Секстон - 28, Маркканен - 22, Данн - 10, Фонтеккио - 10, Коллинс - 7, Кесслер - 7, Олиник - 6, Джордж - 3, Хортон-Такер, Саманич, Агбаджи, Юртсевен
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