Рэндл вышел на чистое четвёртое место в истории «Нью-Йорка» по трипл-даблам

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Нью-Йорк Никс» Джулиус Рэндл принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», в котором его команда одержала победу со счётом 126:100.

Рэндл в общей сложности провёл на площадке 32 минуты, набрав суммарно 18 очков (7 из 13 с игры, где 3 из 7 — трёхочковые), 16 подборов и 10 результативных передач. Показатель «плюс-минус» тяжёлого форварда по итогам встречи составил «+16».

Таким образом, 29-летний баскетболист обошёл Марка Джексона (7) и вышел на чисто четвёртое место в истории «Нью-Йорка» по количеству оформленных трипл-даблов — 8. Отметим, что в тройку лидеров входят Уолт Фрэйзер (23), Майкл Рэй Ричардсон (18) и Ричи Герин (16).