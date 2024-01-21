Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Минск — Руна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Рэндл вышел на чистое четвёртое место в истории «Нью-Йорка» по трипл-даблам

Рэндл вышел на чистое четвёртое место в истории «Нью-Йорка» по трипл-даблам
Комментарии

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Нью-Йорк Никс» Джулиус Рэндл принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», в котором его команда одержала победу со счётом 126:100.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Рэндл в общей сложности провёл на площадке 32 минуты, набрав суммарно 18 очков (7 из 13 с игры, где 3 из 7 — трёхочковые), 16 подборов и 10 результативных передач. Показатель «плюс-минус» тяжёлого форварда по итогам встречи составил «+16».

Таким образом, 29-летний баскетболист обошёл Марка Джексона (7) и вышел на чисто четвёртое место в истории «Нью-Йорка» по количеству оформленных трипл-даблов — 8. Отметим, что в тройку лидеров входят Уолт Фрэйзер (23), Майкл Рэй Ричардсон (18) и Ричи Герин (16).

НБА - регулярный чемпионат
21 января 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
126 : 100
Торонто Рэпторс
Торонто
Нью-Йорк Никс: Брансон - 38, Ачиува - 18, Рэндл - 18, Дивинченцо - 17, Ануноби - 14, Харт - 10, Гримс - 4, Макбрайд - 3, Флинн - 3, Хартенштайн - 1, Фурнье, Симс, Арчидиаконоу
Торонто Рэпторс: Барретт - 20, Трент-мл. - 16, Куикли - 12, Дик - 11, Барнс - 9, Браун - 8, Портер - 6, Буше - 5, Янг - 4, Нвора - 3, Макдэниелс - 2, Темпл - 2, Шрёдер - 2, Портер
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android